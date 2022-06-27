Это не случайное попадание ракет, это просчитанный российский удар.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что атака по ТЦ в городе Кременчуг не была случайной, а жертвы могут быть значительными.

Об этом шла речь в его вечернем видеообращении.

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри женщины, дети. Обычные гражданские люди. Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек", - сказал президент.

Зеленский предупредил, что потери могут быть значительными.

"К счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще остались люди - работники, часть посетителей. ... Установить количество жертв на данный момент пока невозможно, вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров, спасательная операция продолжается, но мы должны осознавать, что потери могут быть значительными", - отметил он.

Также президент подчеркнул, что РФ попала именно в этот объект не случайно.

"Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на Земле. Это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар. Именно в этот ТЦ", - заявил глава государства.

По словам президента, для помощи пострадавшим уже выехали врачи из Киева.

Зеленский выразил соболезнования семьям тех, кто пострадал и погиб во время атаки, и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака по Кременчугу 27 июня: что известно

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Оккупанты попали ракетами по торговому центру "Амстор" с более чем тысячей гражданских, здание загорелось. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

По состоянию на 20:00 было известно о 21 раненом и госпитализированном (6 из них – в тяжелом состоянии). Еще 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям. 13 человек погибли во время атаки (по информации по состоянию на 22: 00).

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