К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

По Кременчугу оккупанты ударили двумя ракетами, одна из которых попала в ТЦ, другая – в городской стадион.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова относительно ракетного обстрела г. Кременчуг, обнародованном на facebook-странице СНБО.

"Очередное военное преступление рашистов. Попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга. По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов. Выпущено две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион", - отметил Данилов.

Он напомнил, что по предварительной информации, есть по меньшей мере 20 раненых, 9 из которых находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших устанавливается.

"Работают все необходимые государственные службы, раненым и пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Данилов.

По его словам, подразделениями ГСЧС осуществляется тушение пожара и поисково-спасательные работы. К работам привлечено 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныця - Ukrzaliznytsia. На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских, здание пылает.

В результате обстрела ТРЦ в Кременчуге возник пожар на площади более 10 тыс. кв. м.

По состоянию на 19:30 известно о более 40 раненых и 10 погибших в результате удара.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области.

Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

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