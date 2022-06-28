Один из спасателей также пострадал и попал в больницу из-за отравления угарным газом.

Без вести пропавшими в результате ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге считается 21 человек, при этом часть из них могут быть среди 18 погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге.

"Мы понимаем, что мы имеем 18 тел погибших. 21 человек - без вести (пропавшие). Часть из них, мы понимаем, могут быть среди этих 18 тел, которые уже найдены, потому что тела еще не опознаны... На сегодня можем сказать о разборе 60% завалов торгового центра, поэтому цифры по жертвам еще не окончательные, будут пытаться разобрать до завтрашнего утра", - сказал Монастырский.

По его словам, в результате вражеского удара 59 человек были ранены, 25 из них были госпитализированы, один человек скончался в больнице. Один из спасателей также пострадал и попал в больницу из-за отравления угарным газом.

"Есть еще много фрагментов тел, которые предстоит идентифицировать. Сюда выехала специальная криминалистическая лаборатория, которая передана нам для расследования военных преступлений нашими международными партнерами. Эта лаборатория позволит на месте собрать образцы ДНК и уже здесь приступить к идентификации", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области. Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

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