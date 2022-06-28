В Кременчуг на разбирательства приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Кременчуге администрация ТРЦ "Амстор" не закрывала его во время воздушной тревоги, которая была объявлена в тот момент.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в своем Facebook.

"Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги. Отработали усиление ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги", - отметил Малецкий.

Тем временем в Кременчуг для разбирательств приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.