Сознательно или бессознательно этот человек поработал корректировщиком для врага, установит следствие.

Служба безопасности Украины задержала тиктокера, после публикации которого оккупанты обстреляли торговый центр в Киеве.

Как сообщает пресс-служба СБУ, тиктокер на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились украинские защитники, получил мощный ракетный удар российских оккупантов.

"Сознательно или бессознательно этот человек поработал корректировщиком для врага - установит следствие. Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военные объекты и результаты вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов", - говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждан передавать в ведомство данные о дислокации врага через чат-бот "stop_russian_war_bot" и партнерское приложение "Bachu.info", которое передает данные, даже если у вас временно нет интернета.

Удар по торговому центру в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 марта, российские войска нанесли удар в Подольском районе Киева. Загорелся ТРЦ Retroville.

Утром 21 марта было известно о 8 погибших.

Всего в Киеве в результате обстрелов оккупантов погибли уже 65 горожан, почти 300 получили ранения.

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