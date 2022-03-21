Кличко подчеркнул, что обстрелами города оккупанты планировали вызвать панику у населения, однако вызвали только ненависть и ярость.

В Киеве в результате обстрелов оккупантов погибли 65 горожан, почти 300 получили ранения.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"(Усиление обстрелов Киева - УНИАН) связано с тем, чтобы внести такую панику и дестабилизацию, разрушить настроение у людей... Но вместо того, чтобы панику посеять... это вызывает еще большую ненависть, злость и ярость. Вместо того чтобы пугаться, люди наоборот говорят..., что у них возникла большая ненависть", - отметил он.

Кличко рассказал, что много людей обращаются к нему и говорят, что никуда не поедут, а просят оружие, потому что хотят защищать и мстить за свои разрушенные дома и убитых мирных жителей.

Мэр напомнил, что оккупанты планировали захватить Киев за несколько суток, что у них не получилось, поэтому от бессилия они начали бомбить по домам мирных людей.

"У нас на сегодня около 300 человек пострадали и находятся в больницах, 16 детей пострадали, 4 ребенка погибли, 65 жителей нашего города погибли", - рассказал Кличко.

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