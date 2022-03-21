Ликвидация пожара продолжается, на месте работают 37 спасателей.

В Киеве в результате вражеского обстрела загорелись торговый центр и автомобили на парковке.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушат 37 спасателей.

"Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов. Пострадал ТРЦ и несколько жилых домов.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере одном погибшем.

Вас также могут заинтересовать новости: