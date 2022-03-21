Прокуратура начала расследование.

Вечером в воскресенье, 20 марта, оккупанты обстреляли Подольский район столицы. По состоянию на 9:30 21 марта известно о том, что в результате данного обстрела погибли восемь человек.

Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.

"Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление. Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее УНИАН писал, что вечером 20 марта 2022 вооруженные силы РФ обстреляли жилой массив Подольского района Киева. Украинские правоохранительные органы установили, что в ходе обстрела были применены запрещенные международным правом средства ведения войны.

Вследствие обстрела загорелся местный торговый центр. Также были повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Напомним, российские оккупанты убили 115 детей в Украине. Еще 148 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

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