Россия продолжает информационную войну и распространяет фейковую информацию о возгорании "Пункта несокрушимости" в Киеве.

Нацполиция опровергла распространенную в соцсетях информацию о пожаре в "Пункте несокрушимости" в Киеве вчера.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, Россия продолжает информационную войну и распространяет фейковую информацию о возгорании "пункта несокрушимости" в Киеве. Там заверили, что никакого пожара в пунктах обогрева населения не было.

"Вечером 12 декабря во время мониторинга новостей в сети интернет правоохранители обнаружили видео пожара, на котором автор отмечает, что "горит пункт несокрушимости". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле. Сотрудники дежурной части управления уголовного анализа полиции Киева тщательно проанализировали и проверили данную информацию", - сказано в сообщении.

Видео дня

В результате проверки было установлено, что видео отснято на территории РФ.

"Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому полиция Киева утверждает: ни в одном пункте обогрева населения пожара не было. Доверяйте лишь официальным источникам информации", - добавили в полиции.

"Пункты несокрушимости" в Украине

По состоянию на 24 ноября 2022 года в Украине открыли более 3 700 "пунктов несокрушимости" для пребывания людей во время длительного отсутствия электроэнергии или тепла. Найти пункты можно на специально созданной карте.

29 ноября стало известно, что Кабинет министров работает над тем, чтобы снабдить каждый "пункт несокрушимости" станцией Starlink.

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