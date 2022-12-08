Большинство таких пунктов развернули на базе пожарно-спасательных частей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже развернула по территории Украины 1 072 "пункта несокрушимости".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, большинство таких пунктов развернули на базе пожарно-спасательных частей.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 1 072 "пункта несокрушимости", из которых: 755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей; 315 мобильных пунктов на базе палаток; два мобильных пункта на базе транспортных средств", – заявили в ГСЧС.

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Отмечается, что с 18 ноября 2022 года, когда эти пункты начали функционировать, помощь в них получили более 198 тыс. человек. При этом мобильных пунктах на базе палаток помощь оказали более 178 тыс. человек.

"Напоминаем, что в таких пунктах несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предусматривается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей", – добавили в сообщении.

"Пункты несокрушимости" в Украине

По состоянию на 24 ноября 2022 года в Украине открыли более 3 700 "пунктов несокрушимости" для пребывания людей во время длительного отсутствия электроэнергии или тепла. Найти пункты можно на специально созданной карте.

Позже в карту "пунктов несокрушимости" внесли изменения. Их разделили на три категории. К первой отнесли пункты, установленные ГСЧС или местным самоуправлением. Во вторую категорию попали "пункты несокрушимости" ответственного бизнеса, где можно подзарядить гаджеты. Третья категория – заправки, банки и аптеки.

29 ноября стало известно, что Кабинет министров работает над тем, чтобы снабдить каждый "пункт несокрушимости" станцией Starlink.

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