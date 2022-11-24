По состоянию на утро в нашей стране уже открыли 3 720 "пунктов несокрушимости".

В Украине сегодня открылись более 3 700 "пунктов несокрушимости" для пребывания людей во время длительного отключения электроэнергии или тепла.

По состоянию на 09:00 открыты 3 720 "пунктов несокрушимости", об этом в Telegram-канале сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

В ОП напомнили, что ближайший пункт можно найти на карте, перейдя по ссылке.

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Новый массированный ракетный удар по Украине - что надо знать о последствиях

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общем было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Пивденноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, в связи с этим все энергоблоки этих АЭС отключены.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вчера в энергосистеме Украины состоялся блэкаут в результате ракетной атаки РФ.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес приобщаться к инициативе по созданию "пунктов несокрушимости". По его словам, подготовлены уже более четырех тысяч таких пунктов, их количество планируется увеличивать.

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