Украина хочет купить крупную партию Starlink и отменить ввозную пошлину на них.

Кабинет министров работает над тем, чтобы обеспечить каждый пункт несокрушимости" станцией Starlink.

"На прошлой неделе по инициативе президента Украины по всей стране заработали "пункты несокрушимости". Почти тысячу из них открыла ГСЧС. В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем, чтобы каждый такой пункт обеспечить станцией Starlink", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он рассказал о переговорах правительства о покупке новой крупной партии из тысяч Starlink для Украины.

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"Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить ими большее количество людей и организаций", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что подобные пункты открыл и ответственный бизнес: в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях.

"Местные власти также активно приобщаются к организациям таких мест", - добавил премьер.

Что такое Starlink

Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

"Пункты несокрушимости" в Украине

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и облгосадминистрации развернули по всей Украине сеть "пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны и согреться. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс. таких пунктов, более 400 из них - в Киеве.