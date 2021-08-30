Животных выбросили с балкона квартиры, в которой живут парни-собачники, узнали журналисты.

В Харькове с четвертого этажа одного из домов выбросили пятерых щенков, животные погибли.

Правоохранители узнали о гибели животных в понедельник, 30 августа, около 15:40 от прохожей, сообщает "NewsRoom Kharkiv" со ссылкой на сведения Главного управления Нацполиции на Харьковщине.

По его данным, копы решали вопрос об открытии уголовного производства.

Щенков выбросили с балкона квартиры парней, которые занимались разведением собак, сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков". На канале говорится, что инцидент случился по адресу ул. Полтавский Шлях, 31.

"Кто-то выкинул с балкона пятерых щенков. Выкинули из квартиры парней, у которых два породистых шпица… Приехала полиция…", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк