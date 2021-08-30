Неизвестные "набили" на ушах животного символику.

В Херсоне зооволонтеры нашли бездомную кошку с "нацистскими" татуировками. Неизвестные по какой-то причине решили, что изображение символики на ушах несчастного животного выглядит якобы забавно.

О кошке с татуировками на своей странице в Facebook сообщила Елена Таран - местная жительница, которая помогает бездомным животным Херсона.

По словам зоозащитницы, бездомная кошка появилась в одном из дворов города, после чего она внезапно пропала. Животное нашли совсем недавно, за это время молодая кошка родила котят. Также волонтеры заметили у нее странные татуировки. Оказалось, кто-то "набил" на ее ушках нацистскую символику.

"Это дитё, весной было подброшено кем то в подъезд, потом скиталось по подъездам и осело на пятачке уродов, которые самоутвердились за счёт беззащитного полуторакилограммового котёнка-девочки. Они сделали ей татуировки в виде фашистских символов! Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа! Это разве смешно?", - пожаловалась волонтер.

Читайте такжеВ Луганской области начался лесной пожар (фото)Пользователи сети бурно отреагировали на фото кошки и ее котят. Многие написали, что люди, которые сделали животному тату, являются "живодерами". Мало того, что беззащитная кошка испытала сильную боль, теперь она может пострадать. Комментаторы боятся, что животное могут увидеть другие "неадекваты", которые решат убить несчастного питомца из-за символики.

Кошке и ее котятам ищут дом. Волонтеры надеются, что животные окажутся в заботливых руках и больше никогда не будут страдать.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Луцке мужчина забросал камнями уток на озере, убив одну из них. Инцидент и извинения показали на видео.

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Автор: Полина Кузенко