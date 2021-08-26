Его остановили неравнодушные прохожие.

В Запорожье пьяный мужчина избил, а затем пытался повесить свою собаку.

Об этом сообщила местная зоозащитница Елена Пылова в Facebook.

По совам женщины, сначала владелец собаки бил и душил её. Потом он решил повесить животное.

"Что ни день, то новые живодеры и нелюди. Прямо сейчас на "почте" едва не совершено было убийство: пьяный мужик подвешивал к дереву свою небольшую собачку. Сначала он ее душил, бил. А потом мостил повесить ее на дерево, на поводок, на высоту 2 метра", - написала она.

Читайте такжеНа Ривненщине в капкан охотников угодила "чупакабра" (видео)Его действия заметили прохожие, они вызвали полицию.

Зоозащитница отметила, что в это время пьяный хозяин сидел на скамейке и не понимал, что происходит.

Старенькое животное забрала к себе неравнодушная девушка. Владельца собаки забрали в местный райотдел.

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Автор: Людмила Жерновская