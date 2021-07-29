Автомобили, которые ехали за прицепом, чудом не пострадали.

В Киеве на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе у водителя автомобиля с прицепом отлетело колесо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коровы, которых он перевозил в прицепе, оказались прямо на асфальте. От полученных травм они погибли мгновенно. Зато автомобили, которые двигались за прицепом, чудом не пострадали. Однако они надолго застряли в пробке, пока мертвых коров не убрали с дороги.

Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управления автомобилем минимум на полгода.

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Автор: Денис Прядко