Животные погибли на месте / скриншот из видео
В Киеве на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе у водителя автомобиля с прицепом отлетело колесо.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Коровы, которых он перевозил в прицепе, оказались прямо на асфальте. От полученных травм они погибли мгновенно. Зато автомобили, которые двигались за прицепом, чудом не пострадали. Однако они надолго застряли в пробке, пока мертвых коров не убрали с дороги.
Виновнику ДТП теперь грозит штраф или лишение права управления автомобилем минимум на полгода.
На киевской магистрали водитель перевозил коров и спровоцировал ДТП животные погибли