На месте работают полицейские.

В заброшенном здании на станции "Одесса-Сортировочная" нашли тело младенца.

Об этом сообщает Telegram-канал Новости Одесса.

Тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете. По данным канала, ребенку может быть 2-3 месяца.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следственно-оперативная группа.

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А на Черкасщине пятимесячная девочка захлебнулась рвотой, пока ее мать спала у друзей.

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