Суд решил, что смерти ребенка можно было избежать.

В Полтавской области женщину приговорили к двум годам заключения за убийство новорожденного ребенка.

Об этом пишет Главком со ссылкой на приговор Гадячского районного суда.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. Женщина дома родила здоровую девочку, но потом поместила ее в ведро с помоями.

По данным экспертизы, ребенок умер от механической асфиксии в результате утопления.

Читайте такжеВ Одессе женщина обнаружила дома зарезанным своего сынаЖенщина частично признала вину, заявив, что ребенок погиб в результате неосторожности. Она рассказала, что в ту ночь почувствовала боли в животе, но решила, что это из-за пищевого отравления.

"Она добавила, что во время справления естественных потребностей ребенок выпал в ведро с помоями. После чего женщина начала паниковать и разбудила своих родителей, которые уже спали. Они приказали ей ничего не трогать и вызвали скорую", - говорится в сообщении.

Врач-гинеколог Гадячской больницы в суде рассказала, что женщина состояла на учете и регулярно обследовалась.

"По словам врача, рассказ девушки не может соответствовать действительности, ибо стремительные роды длятся около полутора часов, плацента могла выпасть, но не сразу, для этого необходим был время; пуповина также не могла разорваться путем натягивания, только механическим путем", - говорится в сообщении.

Суд решил, что смерти ребенка можно было бы избежать, если бы его сразу достали из жидкости и оказали ему помощь.

Женщину признали виновной в умышленном убийстве ребенка и назначили ей два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором жительница Харьковщины якобы употребляет наркотики при маленьком ребенке.

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Автор: Людмила Жерновская