На северо-западе Италии в пещере Арма Вейрана обнаружили древнее украшенное захоронение новорожденной девочки.
Об уникальной находке пишет Daily Mail.
На момент смерти ребенку было всего 40-50 дней. Это удалось установить благодаря радиоуглеродному анализу ее зубов.
Раскопки вели археологи из Университета штата Колорадо в Денвере.
Читайте такжеВ Перу нашли хорошо сохранившуюся 800-летнюю мумию, перевязанную веревками (видео)По предварительным подсчетам, захоронению около 10 тысяч лет, оно может считаться самым старым подобным захоронением в Европе.
Похороненную девочку назвали Неви. Считается, что ее родителями могли охотники-собиратели. Возле скелета ребенка обнаружили украшения: бусы из ракушек и коготь филина.
Ранее сообщалось, как в Австралии мужчина случайно нашел в парке метеорит с помощью металлоискателя во время поисков золота.
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