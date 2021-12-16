Женщина пошла с младенцем в гости, ночью ребенок плакал, потом кашлял, а утром его нашли мертвым.

В городе Каменка, что на Черкасщине, трагически погибла пятимесячная девочка. Младенец, как определяла экспертиза, захлебнулся рвотой. Ребенок был с матерью, которая пошла с ним к друзьям. Там она и спала, пока младенец плакал.

Об этом сообщает издание "Про Все".

Так, ребенок погиб 15 декабря. Мать взяла малышку и еще одну дочь и пошла с ними в гости. Там они остались на ночь. Бабушка девочки говорила, что она умерла, потому что подавилась слюной. Однако впоследствии, по информации издания, экспертиза показала, что младенец захлебнулся рвотой.

"Моя дочь перед этим взяла детей и пошла к своим собутыльникам. Там Юленька (пятимесячная девочка - УНИАН) и умерла... Мать слышала, как ребенок плакал ночью. Утром встала к нему, а он молчит. Уже губки посинели и вся холодная", - рассказала бабушка погибшего младенца.

Женщина обвиняет в трагедии социальные службы, которые якобы не проверяли ее дочь. По словам бабушки погибшей, она неоднократно жаловалась на то, что ее дочь пьет и плохо следит за детьми.

"Я просила их, чтобы пришли проверить, чтобы как-то на нее повлиять. Но никого не было. И в полицию обращалась, а они отмахивались только. Дочь часто оставляла самую маленькую на меня, или на шестилетнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила в случае чего", - рассказала бабушка.

Депутат Каменского горсовета Наталья Клименко в разговоре с изданием "Про Все" также заявила, что соцслужбы должны были лучше следить за семьей:

Читайте такжеЗадушила ремнем для одежды: в Киеве мать убила свою двухлетнюю дочь"Я очень часто общалась с бабушкой ребенка. Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей трудно ходить. Они живут в страшных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков, как может, пока дочка пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию на них. Соцработники знали, что есть такая семья и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили, с тех пор как родился ребенок".

У женщины осталось еще двое детей - дочери шести и трех лет. На старшую она не имеет родительских прав, ребенок живет в другой семье.

Пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что о смерти ребенка в полиции сообщила сама мать. А руководительница службы по делам детей Каменского горсовета Ирина Коновалова утверждает, что инцидент является несчастным случаем. Сейчас ситуацию выясняют правоохранители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок пока мать ходила в магазин.

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Автор: Полина Кузенко