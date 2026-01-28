РФ атаковала в Одессе порт и мужской монастырь: ранен служитель

В порту разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания.

В ночь на 28 января оккупационная российская армия атаковала Одесскую область - под ударами дронов оказались, в частности, порт и Свято-Успенский патриарший мужской монастырь, где был ранен человек.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотниками по Одессе и области.

"Враг в очередной раз цинично ударил по жилому сектору и портовой инфраструктуре. В частности, поврежден жилой дом, разрушено хозяйственное помещение и частично повреждено здание монастыря", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали трое гражданских: 21-летний, 67-летний и 80-летний мужчины. Один травмированный житель города госпитализирован.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Одесской области армия РФ нанесла удар БПЛА по территории порта, в результате чего разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар. Сейчас продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что в результате попаданий произошли разрушения с последующим возгоранием здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Также повреждения получили складские, административные здания и автомобили.

Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. По состоянию на сейчас все пожары ликвидированы. От ГСЧС было задействовано 30 единиц техники и 106 спасателей.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, 21-летний парень был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пострадавший служит в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре, куда и был "прилет" одного из дронов.

Ночная атака на Украину: детали

Сегодня ночью армия РФ атаковала ряд областей Украины дронами и баллистикой. Произошли попадания в многоэтажки и объекты инфраструктуры, погибли люди. В частности, пострадала Белогородская община Киевской области, где в жилом многоэтажном доме возник пожар крыши и верхнего этажа. Погибли мужчина и женщина, еще четверо человек обратились за медицинской помощью – молодая женщина и двое детей испытали острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Также под ударами оказались Киев, Запорожская и Одесская области. В Одессе травмированы три человека – 21-летний парень получил осколочные ранения, 67-летний и 80-летний мужчины – черепно-мозговые травмы и острую реакцию на стресс.

