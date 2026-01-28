РФ ударила по Украине баллистикой и дронами: есть погибшие и раненые (фото)

Есть попадание в многоэтажку в Киевской области.

Сегодня ночью россияне атаковали ряд областей Украины дронами и баллистикой. Есть попадания в многоэтажки и объекты инфраструктуры, погибли люди.

Так, в результате атаки пострадала Белогородская община Киевской области, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

В жилом многоэтажном доме возник пожар крыши и верхнего этажа.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина.

"Еще четверо человек обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей испытали острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения", – добавил Калашник.

Также россияне били по Кривому Рогу, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал он.

Кроме того, россияне ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки.

Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

В Киевском районе города зафиксировано попадание дрона по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.

Также в городе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. Предварительно – люди не пострадали.

