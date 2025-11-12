И исполнитель, и организатор преступлений - из оккупированного Крыма.

Задержан российский агент, который получил от ФСБ задание осуществить серию терактов в Киеве и заказные убийства известных украинцев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро в столице Украины", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что была установлена личность организатора заказных преступлений и задержан российский агент, который должен был выполнить эти задачи. По данным ведомства, организатором является житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу и подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.

"Среди них были его местные знакомые, которые имели украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине", - говорят в СБУ.

Там рассказали о документировании попытки "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, который пересек границу нашего государства через третьи страны. Отмечается, что по прибытии в столицу Украины агент получил от резидента из Крыма координаты тайника, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином и из этого оружия совершить заказное убийство в Киеве медийного лица.

"Также он получил задание от оккупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), спрятанные в рюкзаках", - сообщают в СБУ.

В ведомстве отметили, что каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях было бы сосредоточено больше всего людей. В спецслужбе отметили, что таким образом враг планировал распространить панические настроения среди киевлян, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в столице.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту в Крыму о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения; террористический акт; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

В СБУ добавили, что решается вопрос о квалификации преступлений агента-исполнителя. Продолжается расследование в отношении всех участников агентурной сети ФСБ.

Убийство Парубия

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2025 года во Львове был убит народный депутат, бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. В преступлении подозревают 52-летнего Михаила Сцельникова. В суде он рассказал журналистам, что совершил убийство для того, чтобы получить приговор и чтобы его обменяли в Россию, где он якобы хотел найти тело своего погибшего на войне с РФ сына.

По словам бывшей жены подозреваемого, писательницы Елены Чернинькой, когда их общий сын пошел воевать за Украину, то они с отцом сильно поссорились из-за разногласий в политических взглядах.

По данным СБУ собраны доказательства, что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб РФ, поэтому ему сообщено о подозрении в государственной измене. Также в СБУ отметили, что более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С тех пор он получал вражеские задания и "отчитывался" врагу об их выполнении.

