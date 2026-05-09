В Одессе задержали киллера, который 9 мая собирался расстрелять офицера ВМС

Контрразведка Службы безопасности предотвратила резонансный теракт в Одессе – в городе задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

"Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ по упреждению и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительном лице", – говорится в сообщении.

По замыслу российских спецслужбистов, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "Дня Победы".

По данным следствия, киллер планировал устроить засаду возле места проживания украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.

СБУ узнала, что злоумышленник должен был открыть огонь в момент нахождения офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора. Подчеркивается, что сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

Фигурант дела – завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. Как отметили в спецслужбе, в поле зрения россиян мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных телеграм-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала злоумышленник отследил жилье украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады. Затем агент получил от куратора из РФ координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина.

Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном, добавили в СБУ. Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбовцем.

Фигуранту дела сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незавершенный покушение на совершение террористического акта).

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Другие инциденты в Одессе

Напомним, 14 марта 2025 года в центре Одессы, на Александровском проспекте, застрелили известного активиста Демьяна Ганула. Впоследствии был задержан подозреваемый в убийстве. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие. В СБУ утверждали, что стрелок – 46-летний дезертир. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский тогда заявил, что фактически за 5 часов была установлена личность подозреваемого – военнослужащего, который 23 февраля 2025 года был объявлен в розыск как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

