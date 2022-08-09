Ранее он был должностным лицом Харьковского городского совета.

Правоохранители разоблачили сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, который предоставлял представителям спецслужб Российской Федерации тайную информацию военного характера.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года экс-чиновника Харьковского городского совета завербовали сотрудники спецслужб РФ. По их заданию он устроился в Антитеррористический штаб при УСБУ в Харьковской области. Имея доступ к информации, он передавал врагу контактные данные сотрудников СБУ, пути наступления ВСУ, места расположения блокпостов и позиций военной техники, а также данные, которые он ежедневно вносил в закрытую информационную систему", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом подозреваемый помогал представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения, констатировали в ведомстве.

"После получения от него информации оккупанты осуществляли массированные ракетные обстрелы по позициям украинских войск. Также сотрудники спецслужб РФ использовали ее для передислокации подразделений страны-агрессора с целью защиты от артиллерийских ударов ВСУ и планирования диверсий", - отметили в ОГП.

Отмечается, что в обмен на сотрудничество с врагом подозреваемому обещали гарантии безопасности для него и его семьи в случае захвата региона военными РФ.

Так, в рамках процессуального руководства офиса генпрокурора сотруднику Управления СБУ в Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения-содержание под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове бывший полицейский с приятелем "сливали" оккупантам данные о ВСУ.

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