Саперы обследовали прилегающую территорию, других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В Харьковской области на противотанковой мине подорвался комбайн, комбайнер госпитализирован.

Согласно сообщению ГСЧС Украины, информация о том, что в поле, за пределами с. Ольховка, во время проведения сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался комбайн, поступила сегодня в 13:21.

По данным спасателей, в результате взрыва пострадал комбайнер, мужчина 1978 г.р. Бигадой медиков экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 60 кв. м.

Также на месте происшествия работали саперы ГСЧС, которые обследовали прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Аграриев призывают быть внимательными и помнить об опасности, ведь часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованными.

Как сообщал УНИАН, ранее на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

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