Видеосъемку мест расположений украинских военных злоумышленники размещали в пророссийском Телеграм-канале.

Двум харьковчанам сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 50-летний мужчина вместе со своим 46-летним знакомым, который является бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест расположения украинских военных. После этого они разместили видео в пророссийском Телеграмм-канале, который используется спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространенная подозреваемыми информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ и другими уполномоченными государственными органами.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области основной акцент работы полицейских направлен на активную отработку по выявлению и задержанию диверсантов, корректировщиков вражеского огня и коллаборантов.

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