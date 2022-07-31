Двум харьковчанам сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что 50-летний мужчина вместе со своим 46-летним знакомым, который является бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест расположения украинских военных. После этого они разместили видео в пророссийском Телеграмм-канале, который используется спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распространенная подозреваемыми информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ и другими уполномоченными государственными органами.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области основной акцент работы полицейских направлен на активную отработку по выявлению и задержанию диверсантов, корректировщиков вражеского огня и коллаборантов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Долго ждала российских освободителей": на Харьковщине будут судить женщину
- В Одесской области дельцы придумали схему переправки военнообязанных в Приднестровье (видео)
- "Уменьшились в разы": в МВД оценили уровень преступности на Харьковщине