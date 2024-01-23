Ольга Гринкевич прервала молчание после того, как ее брата арестовали вслед за отцом.

Дочь скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержали при попытке подкупить работника ГБР, впервые прокомментировала ситуацию вокруг своей семьи.

В Instagram Stories Ольга Гринкевич впервые отреагировала на коррупционный скандал после того, как Печерский райсуд Киева отправил под стражу ее брата Романа.

Накануне Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. На тот момент он находился в розыске.

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Ольга возмутилась "неэтичными" действиями правоохранительных органов из-за опубликованных в фотографии во время задержания ее брата. На кадрах Роман был с голым торсом. Также женщина заявила, что СМИ распространяют "ложь и манипуляции" о коррупционном скандале, в котором замешан бизнес ее семьи.

"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза! Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ. Я оставлю за скобками вопросы этики "правоохранителей", относительно опубликованных фото. Слава Богу, что окончательное решение будет за судом, который будет опираться на факты, а не на ложь и манипуляции СМИ. Остается лишь ждать правосудия", - заявила Ольга.

Она также пересказала "привет" людям, желающим ее семье зла. Ольга уверена, что "время все расставит на свои места".

Дело Гринкевичей - последние новости

В понедельник, 22 января, Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за границу. Он является сыном скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны. Его отец Игорь Гринкевич подозревается в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами.

Раньше ГБР сообщила о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его организации.

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