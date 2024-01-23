Дочь скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого задержали при попытке подкупить работника ГБР, впервые прокомментировала ситуацию вокруг своей семьи.
В Instagram Stories Ольга Гринкевич впервые отреагировала на коррупционный скандал после того, как Печерский райсуд Киева отправил под стражу ее брата Романа.
Накануне Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. На тот момент он находился в розыске.
Ольга возмутилась "неэтичными" действиями правоохранительных органов из-за опубликованных в фотографии во время задержания ее брата. На кадрах Роман был с голым торсом. Также женщина заявила, что СМИ распространяют "ложь и манипуляции" о коррупционном скандале, в котором замешан бизнес ее семьи.
"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза! Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ. Я оставлю за скобками вопросы этики "правоохранителей", относительно опубликованных фото. Слава Богу, что окончательное решение будет за судом, который будет опираться на факты, а не на ложь и манипуляции СМИ. Остается лишь ждать правосудия", - заявила Ольга.
Она также пересказала "привет" людям, желающим ее семье зла. Ольга уверена, что "время все расставит на свои места".
Дело Гринкевичей - последние новости
В понедельник, 22 января, Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за границу. Он является сыном скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны. Его отец Игорь Гринкевич подозревается в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами.
Раньше ГБР сообщила о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его организации.