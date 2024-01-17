Они разоблачены на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ, нанесен ущерб государству на почти миллиард гривен.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Как сообщила пресс-служба ГБР, они разоблачены на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Установлено, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

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Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

"Пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины). Члены преступной организации задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

"Кейс Гринкевичей" - что известно

29 декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являются одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Они выиграли 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не полностью или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В Министерстве обороны Украины заявили о расторжении всех договоров с компаниями бизнесмена. 11 января ГБР сообщило о арест имущества семьи и компаний, подконтрольных Гринкевичу.

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