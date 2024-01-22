В настоящее время устанавливаются возможные "теневые и незаконные" связи Игоря Гринкевича и его преступной группировки с представителями оборонного ведомства.

Задержанный в Одессе львовский бизнесмен Игорь Гринкевич имел связи с чиновниками Министерства обороны Украины. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сафьян.

По ее словам, оборонное ведомство попросило "признать их стороной, которая пострадала в этой ситуации", в настоящее время следствие устанавливает возможные "теневые и незаконные" связи львовского бизнесмена и его преступной группировки с представителями Министерства обороны".

"Сейчас проверяются те, кто мог бы быть причастным к этим сделкам, и в оборонном ведомстве в том числе", - сказала Сафьян.

Она напомнила, что компании Гринкевича выиграли более 20 тендеров на поставку одежды для ВСУ на 1,5 млрд грн и привлекли к этому фирмы, которые по своим названиям и возможностям не соответствовали указанным стандартам.

"То есть в мирное время эти фирмы занимались строительством, а в условиях военного положения почему-то им удалось выиграть заказ от Минобороны на производство и хранение одежды и белья для ВСУ. Очевидно, это были немалые заказы", - подчеркнула представительница ГБР.

Сафьян уточнила, что по данным следователей ориентировочно 6 контрактов не было выполнено.

"Они либо поставляли по договорам товар на склады не в полном объеме, либо некоторые договоры вообще не были выполнены, либо выполнялись с опозданием до полугода. Также анализ документов выявил факты завышения стоимости товаров", - сообщила она.

По словам представительницы ГБР, на имущество Гринкевича - в частности, на авто премиум-класса, квартиры в Киеве во Львове, дом в Козине и много земельных участков во Львове, в Закарпатской, Киевской и Львовской областях, - был наложен арест.

"Следствие установило, что в большинстве это состояние было приобретено тогда, когда Украина уже воевала", - констатировала Сафьян.

Дело Гринкевичей - последние новости

В понедельник, 22 января, Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за границу. Он является сыном скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны. Его отец Игорь Гринкевич подозревается в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами.

Раньше ГБР сообщила о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его организации.

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