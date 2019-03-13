Washington Post: Демократы в Конгрессе серьезно взялись за Россию и Путина

На этой неделе новая Палата представителей приняла целый ряд законопроектов, которые вряд ли понравятся российскому режиму.

Подконтрольная Демократической партии нижняя палата Конгресса США приняла сразу четыре закона, которые причинят боль правительству России. Документы требуют наказать Москву за коррупцию, нарушения прав человека и международную агрессию.

В частности, как пишет Washington Post, новое американское законодательство требует ответственности за убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, запрещает признавать так называемое «присоединение» Крыма к России, а также призывает провести расследование в отношении финансов Владимира Путина и оценить масштабы российских кампаний влияния. Все четыре закона были приняты при поддержке республиканцев в Палате представителей.

Издание отмечает, что противостояние против агрессии России очень быстро стало приоритетом во внешней политике нижней палаты Конгресса, которую теперь контролирует Демократическая партия. Критики утверждают, что администрация Дональда Трампа не прилагает достаточных усилий для того, чтобы остановить российскую агрессию. Поэтому Конгресс обязан взять это задание на себя.

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«Как не обидно, но, по моему мнению, администрация не сделала достаточно для того, чтобы выступить против России и разоблачить бандитизм Путина. Поэтому Конгресс должен защитить американское лидерство в этой проблеме», - сказал демократ из Нью-Йорка Элиот Энджел.

Именно он, будучи председателем Комитета Палаты представителей по иностранным делам, внес на рассмотрение решение о введении санкций против России за убийство лидера оппозиции Бориса Немцова. Инициативу поддержал республиканец из штата Иллинойс Адам Кинзингер. По его словам, решение стало «важным шагом в направлении установления справедливости».

Президента Дональда Трампа нередко критиковали за то, что его администрация уклоняется от наказания России за нарушение прав человека, а также за агрессивные действия в Украине, Сирии и других местах. Трамп также ставил под сомнение американские требования к России вернуть Киеву контроль над Крымом, российские войска аннексировали в 2014 году. Разведывательные управления США собрали многочисленные доказательства российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Однако, Трамп тоже ставит их работу под сомнение.

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«Чтобы защитить нашу национальную безопасность и демократию, для нас важно расследовать и разоблачить финансовые сети российского президента и перекрыть финансирование криминальных атак против нашей страны», - сказал демократ Вэл Демингс, который вместе с республиканкой Элис Стефаник внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект о разоблачении финансов Путина.

Пока все принятые на этой неделе решения должен еще поддержать Сенат, который контролирует Республиканская партия.