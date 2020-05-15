Катастрофа самолета МАУ: в Украине надеются, что Иран безотлагательно расшифрует "черные ящики"

В Министерстве иностранных дел Украины уверяют, что будут защищать права семей жертв катастрофы украинского самолета рейса PS752.

В Украине надеются, что Иран безотлагательно обеспечит расшифровку "черных ящиков" со сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

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Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, состоялась видео-встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец и заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова с родственниками граждан Украины, погибших в результате сбития Ираном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752.

«Мы скорбим вместе с вами, для нас эта трагедия очень личная. Хочу вас заверить, что мы все вместе будем принимать меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации», - отметил Енин.

Во время встречи родственникам погибших предоставили информацию о ходе технического и уголовного расследования, сотрудничестве с другими пострадавшими государствами, включая вопросы анализа черных ящиков с участием международных экспертов.

«Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, включая расшифровку черных ящиков», - подчеркнул Енин.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе МИД, Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.