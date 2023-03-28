Прокуратура подала апелляцию на решение суда по делу о изнасилование девушки на Закарпатье.

"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и принять новый приговор судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении офиса генерального прокурора.

Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье - что известно

В 2021 году в селе Верхние Ворота на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку. Сначала парни заманили свою подругу во двор одного из подростков, а затем в подвал. После чего один из них ударил девушку, а затем все трое по очереди изнасиловали ее.

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Все свои действия подростки снимали на видео, чтобы шантажировать девушку, а позже опубликовали его в интернете и продемонстрировали одноклассникам в школе.

На суде все трое подростков признали свою вину. Сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Кроме того, суд вынес приговор по статье 153 "Сексуальное насилие, без проникновения", а не по 152-й статье "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены. В частности, заседания проходили без адвоката, а интересы девушки в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая же и дала насильникам положительные характеристики.

Также, известно, что мать одного из парней также является работницей этой службы защиты детей, поэтому есть определенные сомнения относительно беспристрастности и профессионализма представления интересов девочки.

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