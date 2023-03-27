По ее словам, браслеты контроля за домашним арестом очень быстро сняли.

Изнасилована 14-летняя девочка из Закарпатья впервые рассказала журналистам, как ей живется рядом со своими обидчиками.

Как рассказала потерпевшая в сюжете ТСН, парни, которые издевались над ней, хоть и находились якобы под домашним арестом, свободно выходили из дома. Более того, по словам девочки, обидчики морально издевались над ней во время следствия.

"Они сначала были с браслетами (для контроля за выполнением меры пресечения в виде домашнего ареста - УНИАН), а потом началась война, им эти браслеты сняли. Они ходили себе свободно по улице, кажется и ночью ходили по улице. Они не были под домашним (арестом - УНИАН)... Я шла по улице и они начали за мной всяко выкрикивать: матерными словами всяческими", - рассказала девочка.

Резонансное изнасилование на Закарпатье

Трое подростков из Закарпатья изнасиловали 14-летнюю девочку и сняли это все на камеру. Преступление произошло в 2021 году, и огласку дело получило только сейчас, когда Воловецкий райсуд освободил фигурантов от реального наказания.

Дело стало резонансным. Закарпатская ОВА заявила, что изучит все обстоятельства. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что дело находится на его личном контроле, а прокуратура готовит обжалование судебного приговора в резонансном деле об изнасиловании несовершеннолетней.

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