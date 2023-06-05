Фигуранты дела даже не извинились.

В Одессе за нападение на журналистов условно осуждены два охранника "Муниципальной стражи".

Как говорится в приговоре суда Приморского районного суда города Одессы, оба фигуранта - охранники коммунального учреждения "Муниципальная стража". Один из них - уроженец Донецкой области, другой - Одесской области. Как отмечается, с ними был еще один человек, но он мобилизован, поэтому дело против него остановлено.

Согласно документу, событие произошло еще 13 июля 2018 года в центре города - на ул. Некрасова, куда утром трое представителей издания "общественный прибой" прибыли для выполнения редакционного задания. В частности, чтобы взять интервью у адвокатской компании "Редут".

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В это время туда же подъехали три автомобиля с надписями: "Муниципальная охрана". Из них вышли мужчины в форме с соответствующими шевронами, и начали демонтировать ограждение мест для остановки авто - возле компании "Редут".

Съемочная группа начала снимать действия охранников, но произошел конфликт. Во время видеосъемки подозреваемые требовали прекратить видеозапись, нецензурно ругались, а затем избили одного журналиста кулаками по лицу.

В суде один охранник уверял, что не бил журналиста, а только толкнул, другой - признал, что ударил, потому что ему "так подсказала интуиция". Оба фигуранта уверяют: не поняли, что имеют дело со СМИ, но суд им не поверил. Как уточняется, потерпевший неоднократно представлялся корреспондентом газеты "общественный прибой" и просил не чинить препятствий в его журналистской деятельности. Также охранники видели удостоверение потерпевшего.

Во время судебного разбирательства была представлена видеозапись событий - столкновения и перепалки между участниками конфликта, во время которого также был распылен слезоточивый газ.

Из-за избиения сотрудник издания в тот день уже не мог выполнять свои профессиональные обязанности.

По мнению суда, потерпевший не собирался снимать именно своего обидчика, а сначала просто вел видеосъемку, согласно заданию. Уже потом проводил запись событий, которые происходили. Охранники угрожали журналисту, хотя имели возможность просто отойти в сторону, чтобы не попасть в ракурс видеокамеры. Они видели удостоверение (бейдж) потерпевшего.

Оба охранника вину не признали, не раскаялись и не извинились. Более того, во время судебного разбирательства демонстрировали пренебрежительное поведение к потерпевшему.

Согласно приговору, фигуранты признаны виновными в препятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 171) и насилии против журналистов (ст. 345 УК). Но в документе отмечается, что, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лица освобождаются от уголовной ответственности, если со дня совершения определенного преступления прошло три года. В частности, речь идет именно о препятствовании работе представителей СМИ.

По ст. 345 УК фигуранты получили два и три года лишения свободы, но освобождены от отбытия наказания с испытательным сроком полтора и два года.

По некоторым данным, в результате указанных событий, в тот день пострадали трое представителей СМИ, один из которых получил черепно-мозговую травму, ожоги лица и был доставлен в больницу.

Инциденты в Одессе: что известно из актуального

В конце мая одесские правоохранители разоблачили злоумышленника, у которого была плантация конопли. Мужчина часто целился в прохожих из игрушечного пистолета, но доигрался: полицейские пришли с проверкой квартиры. Кроме конопли в доме нашли и реальное оружие.

В начале июня в центре Одессы случилась стрельба. Как впоследствии стало известно, мужчина убил свою жену и ее телохранителя, а потом выстрелил себе в голову.

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