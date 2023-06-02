В реанимации скончался третий участник шокирующих событий, которые произошли средь бела дня в густонаселенном районе города.

Сегодня стали известны подробности перестрелки, которая 1 июня состоялась в Киевском районе Одессы, и привела к человеческим жертвам, среди которых - известный спортивный тренер.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, среди участников шокирующего события - Руслан Умаров известный тренер, глава Федерации пляжной борьбы.

"Предварительно установлено, что он открыл стрельбу по иномарке в которой находилась его жена и муж, который был, по некоторым данным, ее охранником. Оба получили смертельные огнестрельные ранения, сам спортсмен после содеянного выстрелил себе в голову. Он был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц, где он умер", - рассказал правоохранитель.

По данным источника, супруги длительное время вместе не проживали, но женщина неоднократно жаловалась в полицию о том, что очень боится мужчины, который "угрожает и не дает покоя".

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Помимо прочего, следователям надо установить, откуда у участников конфликта огнестрельное оружие. Также пока еще не понятно, были ли другие участники этих событий.

В то же время в социальных сетях появилось видео, на котором указанный тренер ведет разговор якобы с дочерью. На записи слышно, как он говорит: "Я много сделал, чтобы мама начала меня бояться. Я такой человек. Почему мне деньги приносят? Потому что боятся. Рынок чего пришел? Потому что меня боятся. Магазин почему пришел? Потому что меня боятся".

Наличие видео подтвердил активист Демьян Ганул.

"Ко мне попало видео, автор которого, дочь убитой женщины и мужчины, который сейчас в больнице (на тот момент спортсмен еще был жив - УНИАН). С ее разрешения я его публикую. Оказывается Елена (погибшая - УНИАН) не жила с Русланом больше года, он намеренно не давал развод, и постоянно угрожал жене с дочерью. До сегодняшнего инцидента были попытки нападения на женщину, поэтому она наняла охранника, который также погиб", - рассказал Ганул.

Девушка утверждает, что любовника у ее матери не было, но она постоянно получала угрозы от мужа.

Также, по данным активиста, охранник, который погиб, ранее был фигурантом дела, которое было открыто по факту разбойного нападения - в 2022 году он отобрал у человека рюкзак с более 40 тыс. долларов. Якобы погибший - бывший муж сотрудницы вуза системы МВД.

Ганул называет имена, фамилии и публикует фото.

Убийство посреди дня в Одессе: что было раньше

Напомним, 1 июня около 15:00 в Одессе, на улице Академика Глушко, произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что произошел конфликт между родственниками, которые находились в двух автомобилях: два человека погибли, один с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

В соцсетях начали писать, что, якобы, мужчина застрелил свою жену и ее любовника, которых застал вместе.

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