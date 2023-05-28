Также у мужчины, который целился в прохожих из окна квартиры, нашли настоящее оружие.

В Одессе у мужчины, который целился в людей из игрушечного пистолета, нашли настоящее оружие и плантацию конопли.

Как рассказали журналистам в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент имел место в центре Одессы. В частности, инспекторы получили вызов, что на улице Базарной гражданин угрожает горожанам оружием.

"По указанному адресу патрульные нашли мужчину, который из окна своего дома направлял оружие на прохожих. На место происшествия также вызвали следователей и спецподразделение. Мужчина закрылся в квартире и не хотел отпирать дверь", - рассказали в управлении.

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Уже позже, после разговора с полицейскими, он таки открыл дверь квартиры. Как выяснилось, в руках "охотник на прохожих" держал игрушечный пистолет, однако в комнатах квартиры инспекторы обнаружили плантации конопли и уже расфасованный каннабис. Более того, у владельца комнатных плантаций нашли настоящее оружие и патроны к нему.

Мужчину задержали. В Одессе уже шутят, что странное поведение "наркобарона" - любовь к игрушкам - почти сделало его героем очередного анекдота. То есть, если бы не игрался, то и не попался бы.

Это не первый такой курьезный случай в Одесской области

Несколько дней назад сообщалось о случившемся, когда полиция приехала на вызов о семейной ссоре, а в результате у дебошира нашли противотанковый гранатомет, порох и наркотики.

Также на днях полицейские Одессы сняли с высоты третьего этажа "женщину-паука", которая пыталась перелезть через балкон к соседям и застряла.

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