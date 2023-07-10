Сейчас Шевчук находится под домашним арестом, эту меру пресечения обжалует прокуратура.

Уже бывший заведующий кафедрой Национального университета гражданской защиты в Харькове Александр Шевчук, которого следствие считает причастным к гибели двух курсантов - Романа Слепца и Евгения Кочетова, не признает свою вину, говорят в прокуратуре.

Как говорится в сюжете ТСН, в прокуратуре утверждают, что Шевчук, который дал курсантам приказ разобрать снаряд, знал, что они не имеют соответствующих навыков.

"Курсанты были на третьем курсе. Они сообщили ему о том, что до этого не осуществляли разбор такого рода снарядов. Но он все равно приказал им это делать", – объясняет Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры.

Курсанты рассказывают, что погибшие должны были сделать из боеприпаса, который работает, макет, а в случае отказа наказанной должна была быть вся группа.

"Они не хотели, но приказ не обсуждался. Взрывчатое вещество, которое там было, не таким образом вообще достается. Они говорили, что нужен инструмент. На что он ответил: "У меня нет, сами покупайте, если вам надо". Говорил, если не сделаете, то вы доиграетесь, что курс будет бегать в противогазах, и в увольнение вы ходить не будете", - говорит курсант Иван.

Дело о гибели курсантов расследуют по статье "убийство по неосторожности". Командиру, отдавшему курсантам приказ, грозит до 8 лет заключения. Сокурсники погибших говорят, что хотят справедливого наказания для командира. Сейчас Шевчук находится под домашним арестом, эту меру пресечения прокуратура обжалует.

"Он был на должности заведующего кафедрой. Он знает и информацию персональную об этих курсантах, знает, где они живут, информацию об их родителях. У него остались в учебном заведении знакомые преподаватели, через которых, теоретически, потенциально он может влиять на курсантов и других свидетелей этого события с целью запутывания досудебного расследования", – отмечает Чубенко.

Подозреваемый, который сейчас находится под домашним арестом, ни с журналистами, ни с руководством вуза общаться не хочет.

"По результатам служебного расследования три человека привлечены к дисциплинарной ответственности. На требования комиссии расследования появиться Шевчук ни разу не появился и объяснений не предоставлял", – говорит Виктория Коленко, пресс-секретарь университета.

Трагедия с гибелью курсантов в Харькове

31 мая в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования произошел взрыв. Двое курсантов - Роман Слепец и Евгений Кочетов - погибли, еще один получил ранения. Впоследствии стало известно, что к трагедии пришел взрыв артснаряда к самоходной артиллерийской установке "Пион".

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о начале служебного расследования. Четыре человека, ответственные за учебный процесс, были отстранены. 12 июня начальнику кафедры, который поручил курсантам разбирать артиллерийский снаряд, было сообщено о подозрении. 12 июня суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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