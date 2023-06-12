Следователи и прокуроры ходатайствовали перед следственным судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для начальника кафедры, который поручил курсантам разбирать артиллерийский снаряд, что привело к трагическим последствиям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Начальник кафедры, курсанты которой подорвались, - под круглосуточным домашним арестом", - написал он.

Болвинов отметил, что следователи и прокуроры ходатайствовали перед следственным судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога. Но следственный судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты.

"Учитывая имеющиеся доказательства, убежден, что это судебное решение будет обжаловано", - отметил правоохранитель.

Кроме того, по словам Болвинова, начальника кафедры уже уволили из университета.

Трагедия с гибелью курсантов в Харькове

31 мая в помещении Межрегионального центра гуманитарного разминирования произошел взрыв, в результате которого погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты. Еще один курсант был ранен.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о начале служебного расследования и отстранении четырех человек, ответственных за учебный процесс.

3 июня в Харькове состоялась церемония прощания с погибшими курсантами - Романом Слипцем и Евгением Кочетовым.

Впоследствии Болвинов сообщил, что причиной гибели курсантов мог стать взрыв артснаряда к самоходной артиллерийской установке "Пион".

Сегодня, 12 июня, в офисе генерального прокурора заявили, что начальнику кафедры, который поручил курсантам-спасателям разбирать артиллерийский снаряд, было сообщено о подозрении.

Отмечается, что он дал студентам указание разобрать этот боевой припас до 6 июня. Они ответили, что не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал ребятам, что если они не сделают этого, то их не отпустят в увольнение.