Также правоохранители устанавливают, откуда в учебном здании взялся боевой снаряд, который взорвался и привел к гибели молодых людей.

Причиной гибели двух курсантов Национального университета гражданской защиты 31 мая в Харькове мог стать взрыв артснаряда к самоходной артиллерийской установке "Пион". Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его информации, взрыв произошел в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования, прямо в учебном корпусе.

"Следователи, криминалисты и взрывотехники уже работали на месте происшествия и собрали вещественные доказательства, в частности, обломки – предварительно, взорвался артснаряд к САУ "Пион", - рассказал он.

Видео дня

По его словам, правоохранители устанавливают, откуда на втором этаже учебного здания взялся боевой снаряд и лиц, причастных к этой трагедии.

Болвинов отметил, что сейчас проводится беспристрастное расследование дела для того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности.

Гибель курсантов-спасателей в Харькове: что известно

31 мая в помещении Межрегионального центра гуманитарного разминирования произошел взрыв, в результате которого погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты, еще один был ранен.

В связи с этим в ГСЧС сообщили о начале служебного расследования и отстранении четырех человек, ответственных за учебный процесс.

3 июня в Харькове попрощались с погибшими курсантами - Романом Слепцом и Евгением Кочетовым.

На похоронах не было родителей погибших, поскольку они проживают на временно оккупированной территории Запорожской и Луганской областей.

Тело одного курсанта похоронили на Аллее славы 18-го кладбища в Харькове, а другого – кремировали.

Вас также могут заинтересовать новости: