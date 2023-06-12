Он сказал ребятам, что если они не сделают этого, то их не отпустят в увольнение.

На Харьковщине сообщено о подозрении начальнику кафедры, который поручил курсантам-спасателям разбирать артиллерийский снаряд.

"По данным следствия, в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, 31 мая взорвался артснаряд калибром 152 мм. В результате погибли двое курсантов-спасателей, еще один получил ранения", - говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что принес в учебный корпус этот снаряд начальник кафедры. Впоследствии он дал студентам указание разобрать боевой припас до 6 июня.

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"Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе, и не знают, как правильно это делать. Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение", - говорится в сообщении.

Так, при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начальнику кафедры одного из харьковских высших учебных заведений было сообщено о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Гибель двух курсантов в Харькове

Как сообщал УНИАН, 31 мая в помещении Межрегионального центра гуманитарного разминирования произошел взрыв, в результате которого погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты. Еще один курсант был ранен.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о начале служебного расследования и отстранении четырех человек, ответственных за учебный процесс.

3 июня в Харькове состоялась церемония прощания с погибшими курсантами – Романом слепцом и Евгением Кочетовым.

Впоследствии начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что причиной гибели курсантов мог стать взрыв артснаряда к самоходной артиллерийской установке "Пион".

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