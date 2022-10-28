38 пешеходов погибли в темное время суток за предыдущие две недели.

В связи с экономией электроэнергии во многих городах Украины улицы почти не освещены ночью. Из-за этого возросло количество аварий с участием пешеходов.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По словам Билошицкого, с 10 октября, когда впервые было введено ограничение потребления электроэнергии после масштабной атаки РФ по энергетической инфраструктуре, ло 23 октября на улицах украинских городов погиб 51 пешеход. Из них 38 – в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели.

Видео дня

Глава Патрульной полиции призывает пешеходов быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы.

"В темное время суток каждый пешеход должен непременно использовать светоотражающие элементы. Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметными на дороге, берегите себя и своих родных", – подчеркнул он.

Ограничение потребления электроэнергии в Украине: что стоит знать

10 октября и в последующие дни РФ нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Только 10-12 октября 30% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены в результате обстрела.

15 октября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры на Киевщине, 17 и 18 октября – нанесли удары по инфраструктуре в Киеве.

22 октября в результате обстрелов были обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области. Также перебои со светом были в Черкасской области – из-за повреждения энергетической инфраструктуры Кировоградщины.

В ночь на 27 октября российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки. В частности, в городах страны уменьшили уличное освещение на 60%.

Киевлян предупредили, что будут новые графики, по которым в Киеве и области могут выключать свет на 4-6 часов и дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: