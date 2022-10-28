Новые графики отключений ДТЭК обнародует в течение одного-двух дней.

Из-за разрушения энергоинфраструктуры время без света по новым графикам в Киеве и области может быть больше 4-6 часов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время информационного телемарафона.

Так, уровень ограничения увеличился из-за дополнительных повреждений критически важных элементов инфраструктуры, которая обеспечивала передачу электрической энергии в Киев и Киевскую область.

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"Сейчас нужно переработать все графики, потому что нужно ограничивать больший объем потребителей... К сожалению, объем ограничений значительный, он значительно больше чем тот, что был. Я думаю, что за день, за два мы сможем выдать и показать графики. Они не будут приятными, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено...", - рассказал он.

Время без света будет разное, но точно это будет больше чем 4-6 часов. Сахарук отметил, что в ДТЭК будут пытаться сделать так, чтобы чаще "происходила ротация", то есть, чтобы чаще выключался свет на сутки, но меньшими промежутками времени.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

Во всех областях Украины начали отключать свет.

Только 10 октября 2022 года из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры продолжаются. 27 октября в Киеве и области ужесточили графики отключения света.

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