Затяжная война выгодна Путину: в Politico оценили шансы на мир в Украине в 2026 году

Важно, что российская экономика испытывает трудности из-за высоких процентных ставок, нехватки рабочей силы и стремительного роста стоимости государственных заимствований.

Несмотря на все разговоры о западных санкциях, которые могут обрушить российскую экономику и поставить Кремль на место, президент РФ Владимир Путин, похоже, невозмутим. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что независимо от кровопролития на передовой или очередей россиян за бензином из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, он остается верен своим максималистским требованиям. Издание считает, что шансы на завершение войны усилиями Трампа составляют 4:1.

Между тем, существуют внутриполитические ограничения на то, на что может согласиться президент Украины Владимир Зеленский, не вызывая негативной реакции общественности.

Тем не менее, Трамп часто кажется более склонным к мысли о возможности заключения сделки. После саммита на Аляске с Путиным, Трамп, как стало известно из записи, объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, Путин действительно хочет "заключить со мной сделку".

Путин манипулирует Трампом

"Конечно, упрямство российского лидера расстраивает Трампа и заставляет его время от времени задумываться о том, не манипулируют ли им - именно это, по сообщениям, считает и Мелания Трамп, делает Путин", - сказано в статье.

По мнению издания, российский лидер искусно манипулирует Трампом, и его выбор времени для обращения к американскому коллеге безупречен. Взять, к примеру, его двухчасовой телефонный разговор в прошлом месяце, в котором он намекал на возможность саммита как раз в тот момент, когда Трамп намекнул, что может передать Украине крылатые ракеты "Томагавк".

"Можно утверждать, что затягивание войны выгодно Путину. Это еще больше усугубляет и без того испытывающие нехватку средств европейские страны и рискует разрушить трансатлантический альянс. Отвлеченный Запад также помогает союзнику Путина Си Цзиньпину, когда тот обдумывает, стоит ли и когда предпринимать какие-либо действия в отношении Тайваня", - пишут журналисты.

Отмечается, что режим Путина может оказаться под угрозой, если он резко прекратит конфликт. Быстрый выход из военной экономики, вероятно, спровоцирует опасные социально-политические междоусобицы, считает Элла Панеях, социолог из аналитического центра "Новые евразийские стратегии". По ее словам, это вызовет "жестокую и ожесточенную конкуренцию за сокращающиеся ресурсы". В статье сказано:

"Учитывая острую нехватку людских ресурсов в Украине - украинские подразделения могут разместить всего десяток военнослужащих на километр фронта - всегда есть шанс прорыва на линии фронта. Короче говоря, Путин вполне может рассчитать, что он добьется большего, если будет упорствовать: больше земли, западные гарантии безопасности, настолько ослабленные, что они станут бесполезными, и ограничение численности послевоенной украинской армии. Это удобно подготовит почву для последующего возобновления реваншистских действий России".

Когда закончится война в Украине - мнение Ходжеса

Генерал в отставке и бывший главнокомандующий вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что война в Украине не остановится, пока президент РФ Владимир Путин думает, что может победить. По его словам, дипломатически усилия президента США Дональда Трампа "обречены на провал".

