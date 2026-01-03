Смещение фокуса в сторону технологической войны: СМИ объяснили, о чем говорит назначение Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на развитие дроновых технологий, предложив назначить Михаила Федорова министром обороны. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснил президент, его задача Федорова - резко нарастить возможности Украины в сфере беспилотников и военных технологий в целом. В качестве вице-премьера и министра цифровой трансформации Федоров уже играл ключевую роль в развитии военных IT-решений, цифровизации армии и проектах, связанных с дронами и связью.
Назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть на масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений напрямую в боевые процессы.
По сути, Зеленский делает ставку на то, что технологическое превосходство и дроны станут одним из главных факторов устойчивости Украины в войне.
В то же время The Kyiv Independent отмечает, что его назначили министром обороны из-за эффективной работы с цифровизацией государственных и военных процессов.
Что важно знать о теперь уже бывшем руководителе министерства цифровой трансформации
Федоров является одним из ближайших соратников Зеленского с 2019 года: он был цифровым стратегом его президентской кампании, советником, народным депутатом и впоследствии самым молодым министром в истории Украины.
Под его руководством было запущено приложение "Дия" и реализована политика "государство в смартфоне".
Министерство цифровой трансформации также участвовало в проектах, связанных с производством дронов и военными технологиями, в частности по инициативе Brave1.
Важно, что Федоров поддерживает контакты с технологическими компаниями и является основным переговорщиком Украины с Илоном Маском по Starlink.
Осенью 2024 года, по данным опроса Центра Разумкова, Федоров был единственным министром, которому доверяли больше украинцев, чем не доверяли.
По Конституции Украины окончательное решение о назначении министра обороны должен принять парламент по представлению президента.
Назначение Федорова главой Минобороны
2 января Президент Зеленский предложил Михаилу Фёдорову стать новым министром обороны Украины, а Денису Шмыгалю – другое направление работы, он остается в команде.
По его словам, в прошлом году государственные институции показали как хорошие результаты, которые необходимо усилить, так и проблемы, их нельзя переносить в новый год.