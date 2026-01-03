Эксперт назвал самые уязвимые звенья украинской энергетики

По его мнению, самое важное - это "зеленая" генерация.

Украина закончила 2025 год с добавлением еще 1,8 ГВт мощности и с существенно раненой энергетической системой. Об этом рассказал энергетический эксперт "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев в эфире Украинского радио.

"У нас есть проблемы с выдачей мощностей от наших генерирующих объектов в общенациональную сеть. Это связано с тем, что враг разрушает эти большие подстанции. Снижена на конец года, и это уже второй раз за осенне-зимний период, выдача электроэнергии от атомных электростанций. И связано это с тем, что враг разбивает наши сети и мы не можем просто эту электроэнергию принять и распределить в регионы", - сказал он.

По его словам, самыми уязвимыми являются теплоэлектроцентрали и "зеленая" генерация.

"Самыми уязвимыми, как показала практика, являются теплоэлектроцентрали, городские ТЭЦ. Например, в Киеве враг пытается постоянно попасть в ТЭЦ-5 и в ТЭЦ-6. В Харькове ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 он разрушил полностью. ТЭЦ-5 там частично восстановили, но враг снова туда ударил. Он там прекрасно все видит, что начал объект работать. Если работает Харьковская ТЭЦ-5, то враг даже из Белгородской области может в бинокль увидеть дым из ее труб. Там 30 км до границы, поэтому он воочию может видеть этот объект", - отметил аналитик.

Игнатьев утверждает, что старые теплоэлектростанции, такие как Бурштынская ТЭС, не проектировались на выдержку каких-то военных рисков, поэтому враг легко ракетами пробивает кровли:

"Их защитить очень трудно, поскольку это большие объемы бетонных работ и это фактически надо перепроектировать это здание. Поэтому здесь выход такой, что постепенно на площадках, где были повреждены или разрушены теплоэлектростанции, строить новые типы генерации. Например, газопоршневую генерацию. Это мобильные контейнеры, которые быстро собираются и могут, в принципе, заменить эти теплоэлектростанции".

"Эта генерация очень разрушается. Мало кто об этом говорит, но, например, и в Павлограде была повреждена солнечная станция, и в глубоком тылу на Львовщине. А из таких курьезных ситуаций, если так можно сказать, - это попадание боевой части "Шахеда" в "Ветропарк Очаковский" в Николаевской области. Это был работающий ветрогенератор и в одну лопасть попала боевая часть "Шахеда". По теории вероятности это достаточно маловероятный факт, но вот такое есть. Поэтому да, "зеленая" генерация является самой слабой, хотя является распределенной", - добавил эксперт.

Как Украина решает проблемы с энергетикой

С 1 января 2026 года максимальный месячный объем экспорта электроэнергии из стран Европейского Союза в Украину и Молдову вырос до 2450 МВт.

По словам председателя правления диспетчера энергосистемы Виталия Зайченко, увеличение импорта предоставляет Украине дополнительные возможности для балансировки энергосистемы. Соответственно, эти дополнительные киловатты могут потенциально способствовать уменьшению продолжительности отключений.

