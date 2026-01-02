Какой кабель HDMI выбрать для телевизора в 2026 году и почему это важно

Ошибки при выборе могут привести к тому, что телевизор или игровая приставка не смогут раскрыть весь свой потенциал.

В сфере цифровых технологий HDMI кабели являются краеугольным камнем для подключения телевизоров и периферийных устройств. Несмотря на множество стандартов, выбрать подходящий кабель не так сложно, как кажется – если знать главные параметры и современные требования.

HDMI‑кабель отвечает не только за передачу изображения, но и за звук и дополнительные технологии (HDR, VRR, eARC). Ошибки при выборе могут привести к тому, что телевизор или игровая приставка не смогут раскрыть весь свой потенциал, говорится в заметке BGR.

Чем отличаются версии HDMI кабелей

Современные кабели имеют разные версии, от которых зависит поддержка разрешения и частоты обновления:

HDMI 1.4 / High Speed – подходит для Full HD, но ограничен по возможностям.

– подходит для Full HD, но ограничен по возможностям. HDMI 2.0 / Premium High Speed – стабильная работа с 4K при 60 Гц и HDR.

– стабильная работа с 4K при 60 Гц и HDR. HDMI 2.1 / Ultra High Speed – оптимальный выбор для телевидения и игр: поддерживает 4K@120 Гц, 8K и расширенные функции (VRR, ALLM, eARC).

– оптимальный выбор для телевидения и игр: поддерживает 4K@120 Гц, 8K и расширенные функции (VRR, ALLM, eARC). HDMI 2.2 / Ultra96 (новейший стандарт) – только начинает появляться и поддерживает 4K при 480 Гц, 8K при 240 Гц и 16K при 60 Гц – но пока его мало где применяют

Важно помнить, что не все HDMI-порты на вашем телевизоре поддерживают один и тот же стандарт – временами один разъем может быть "продвинутее" другого. Это значит, что ваш телевизор и приставка должны "договориться" об используемой скорости и функциях через кабель.

Перед покупкой HDMI-кабеля для телевизора найдите точную модель вашего телевизора и уточните его HDMI-возможности – это поможет понять, стоит ли переплачивать за топовый кабель или выбрать более базовый вариант.

Какой кабель HDMI выбрать в 2026 году

В 2026 году кабель HDMI 2.1 остается универсальным решением – он обеспечивает широкую совместимость с современными телевизорами, игровыми приставками и медиаплеерами без лишних затрат.

Новейшие стандарты вроде HDMI 2.2 обещают еще больше возможностей, но пока они редки на рынке и не нужны большинству пользователей.

Ранее специалисты рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала, и почему 8-15 метров считается "безопасным" диапазоном. Также в сети собрали список из 12 фирм телевизоров по степени удовлетворенности клиентов.

