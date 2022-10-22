На Киевщине работает ПВО.

Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях раздались взрывы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, был запуск вражеских ракет с юга.

"Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]", – написал он.

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"Суспільне Луцьк" сообщает о серии взрывов в городе. После атаки в некоторых районах города отсутствует электричество. Сообщают также, что в городе Ковель на Волыни слышали взрывы. В городе, как и в Луцке, отсутствует электроснабжение и вода.

"Суспільне Рівне" также пишет, что в области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба известил, что в Киевской области работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях. ... Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие!", – отметил он.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Хмельницкий городской совет сообщил, что город без света.

"Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она тоже исчезнет", – говорится в сообщении мэрии.

Около 9:30, через полчаса после первого сообщения о взрывах, Гамалий сообщил, что враг продолжает ракетный обстрел области.

Также местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Одесской области.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что во время воздушной тревоги над Днестровским районом самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро.

"Повреждения объектов и домов граждан нет. Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!", – добавил он.

Громко и на Сумщине. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что это работают спасатели – происходит плановое уничтожение найденных боеприпасов.

Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работала ПВО.

На массированные обстрелы Украины уже отреагировали в Офисе президента.

"Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", – написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Обстрелы россиян 22 октября: что стоит знать

Как сообщает Генштаб, в течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине. Оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии и Никопольский район Днепропетровщины. Около 1000 семей без света.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали украинских воинов в трех областях.

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