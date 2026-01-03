Из-за метели аэропорт Амстердама отменил или задержал около 1000 рейсов

Неблагоприятные прогнозы погоды на выходные заставляют авиакомпании отменять авиарейсы на субботу.

Из-за метели произошли серьезные сбои в работе амстердамского аэропорта Схипхол. Из-за снега, мороза и сильного ветра, которые продолжаются уже второй день и прогнозируются на выходные, авиакомпании отменяли сотни рейсов. С неудобствами столкнулись десятки тысяч пассажиров по всей Европе и за ее пределами, пишет The Independent.

Снегопад и порывистый ветер привели к масштабным операционным проблемам в голландском аэропорту. Авиакомпании, в частности KLM, British Airways и easyJet, отменили более 300 рейсов и задержали более 600. Дальнемагистральные рейсы были перенаправлены в Брюссель, а значительные задержки поставили под угрозу дальнейшее сообщение по всему миру.

Ожидается, что в течение ночи условия не станут лучше. Авиакомпании превентивно отменили более 100 дополнительных рейсов в субботу, и ожидается еще сотни отмененных рейсов из-за сохранения зимней погоды. Задержки были особенно серьезными для дальнемагистральных рейсов из-за требований по удалению льда. Аэропорт Схипхол предупредил пассажиров о дальнейших задержках в течение выходных. На всей территории Нидерландов действует желтое предупреждение о гололеде до утра воскресенья.

Видео дня

Нидерландские метеорологические службы объявили расширенные предупреждения о снеге, ледяном дожде и гололеде по всей стране, прогнозируется до 10 сантиметров снега в некоторых частях страны. Сильный ветер, связанный со штормом Анна, еще больше ограничил пропускную способность воздушного движения, хотя позже в пятницу сообщалось о незначительном улучшении.

KLM заявила, что работает над размещением пассажиров, застрявших в отелях, и посоветовала путешественникам внимательно следить за обновлениями относительно рейсов.

Многие другие европейские авиакомпании отменили рейсы из своих основных хабов в Амстердам, в частности Air France, Austrian Airlines, Finnair, Lufthansa, SAS и Swiss.

Непогода в других странах

Также известно о задержках рейсов в других европейских странах. Из-за сильного снегопада 2 января некоторые авиарейсы задерживались Литве, в аэропорту Вильнюса. Также из-за непогоды ожидаются перебои с движением в Великобритании и Шотландии.

Задержки железнодорожного движения в Польше

Напомним, что сильные снегопады стали причиной длительных задержек и отмены рейсов на польской железной дороге 31 декабря. Ситуацию осложнила сложная авария на железной дороге в Прушкове.

Вас также могут заинтересовать новости: