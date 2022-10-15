Местных жителей призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.

В результате утреннего обстрела Киевской области российскими оккупантами значительных разрушений подвергся объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" Telegram.

"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил сильные разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона", - говорится в сообщении. Видео дня

В то же время диспетчерский центр "Укрэнерго "предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений".

Местных жителей призывают следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

"Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 23:00 часов! Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие меры дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - призвали в компании.

Россия нанесла удар по Киевской области

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области.

Впоследствии глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что жертв и разрушений вследствие утреннего вражеского удара нет.

Атака России на энергосистему Украины

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Украинцев просят продолжать экономить электроэнергию.

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